Сын Никаса Сафронова поделился необычной новогодней проблемой Сын Никаса Сафронова Лука страдает гигантоманией

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лука Затравкин

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука рассказал, что страдает гигантоманией. В беседе с Пятым каналом мужчина отметил, что из-за этого столкнулся с проблемой установки живой новогодней ели, которая не помещалась в квартире.

Мало кто знает, и в это сложно поверить, но я страдаю гигантоманией. Мне нравится все большое, в том числе и елка. <...> Был вариант положить ее поперек, — сказал пианист.

Лука Сафронов-Затравкин отметил, что купленная елка не помещалась в квартире. Тогда он решил выпилить середину дерева и поставил его так, что казалось, будто елка растет сквозь весь дом. Уточняется, что дерево на 2,5 метра оказалось выше потолка.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что после использования искусственную новогоднюю елку гораздо труднее утилизировать, чем натуральную. По его словам, миф о том, что покупка искусственной елки поможет сберечь природу, является уловкой маркетологов.

Недавно соцопрос показал, что некоторые россияне не убирают новогоднюю елку до лета, число таковых составляет 3%. Более половины респондентов при этом убирают елку после старого Нового года. 7% признались, что убирают елку сразу после Рождества, а 3% убирают новогоднее дерево сразу после 1 января.