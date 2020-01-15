https://static.news.ru/photo/ceea5082-37aa-11ea-888e-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: ukasafronovofficial/instagram.com

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, что выступает за бодипозитив и доволен собой при весе 242 килограмма.

Произошедший в ноябре с ним неприятный случай на борту самолёта, когда он застрял в унитазе, не подтолкнул его к желанию сбросить лишний вес.

Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью, — рассказал он в интервью StarHit.

30-летний пианист Лука Затравкин после неприятности в самолёте решил сменить обстановку и полететь отдохнуть в Занзибар.

Ранее Затравкин рассказал, что его избили на открытии одной из московских клиник. По словам музыканта, выступить на мероприятии за определённый гонорар ему предложила Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Затравкин считает, что женщина просто подставила его — музыкального выступления на открытии учреждения никто не ждал, писал NEWS.ru.