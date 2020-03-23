https://static.news.ru/photo/50609b32-6ce2-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил о желании побить свой личный рекорд по весу, набрав ещё 8 кг.

По его словам, он намерен поправиться во время поста до веса «половозрелого льва», который составляет 250 кг.

Поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров, — заявил Затравкин.

При этом мужчина отметил, что в настоящее время модно воспринимать пост как диету, с чем он категорически не согласен.

Поэтому докажу всем, что постная еда ещё более калорийная и питательная, — подчеркнул он.

Затравкин уверен, что после эксперимента у общественности появится ещё больше поводов «агрессировать» в отношении него, однако, добавил он, отец поддерживает его стремления и призывает никого не слушать, передаёт «Собеседник».

Ранее NEWS.ru писал, что Затравкин опубликовал в своём Instagram откровенные фотографии, после чего призвал отбросить все стереотипы, которые связаны с внешним видом. По его словам, соцсеть должна закупить новые серверы, чтобы вместить все его фотографии. Под своим постом он добавил хештег «СбросьСтереотипыНабериВес».