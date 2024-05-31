Сын Невинного раскрыл секрет крепкого брака его родителей Сын Невинного: мама была для него единственной женщиной

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Вячеслав Невинный

Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный в беседе с NWES.ru рассказал о самурайском подходе своего отца, народного артиста СССР Вячеслава Невинного, к искусству и семье. Этого правила он придерживался вне зависимости от того, что произошло, подчеркнул сын.

Ни разу папа не ушел из театра и не перешел ни в какой другой. И мама была для него единственной женщиной. Получается, секрет в таком заповедном отношении, необыкновенном таланте и бесконечном терпении, даже когда кажется, что гири до полу, — отметил Невинный-младший.

Певица Наташа Королева призналась, что положительно относится к возлюбленной своего сына Архипа Глушко. При этом напомнила, что молодые люди все еще не связали себя узами брака, следовательно, 23-летняя Мелисса Волынкина пока что «просто девушка» ее сына. По словам певицы, слухи о том, что она унизила Мелиссу Волынкину во время празднования дня рождения Архипа, являются беспочвенными. Королева добавила, что она вообще не знает такого слова, как «издевательство».

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, рассказал в феврале его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, музыкант в сознании и «рвется домой». При этом официального диагноза родственники пока не получили.