Сын Немоляевой ответил на слухи о госпитализации матери Сын Немоляевой Александр Лазарев опроверг сообщения о госпитализации матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Сын народной артистки России и звезды фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой, актер Александр Лазарев сообщил Пятому каналу, что информация о госпитализации матери не соответствует действительности. По его словам, актриса «в порядке». Так он ответил на вопрос журналистов о самочувствии матери.

Это неправда, слухи все, — подчеркнул Александр Лазарев.

Ранее стало известно об отмене спектакля «Бешеные деньги», в котором задействована Немоляева. В пресс-службе театра Маяковского уточнили, что спектакль покажут 1 июля. Приобретенные билеты будут действительны в эту дату. Для возврата средств зрителям порекомендовали обращаться в кассы театра.

В пресс-службе учреждения отказались комментировать информацию о самочувствии Немоляевой и ее возможной госпитализации. В театре также не ответили на вопросы журналистов о том, где находится артистка

Информацию об экстренной госпитализации актрисы опубликовал Telegram-канал «112». По данным источника, 87-летняя звезда советского кино почувствовала себя плохо 19 мая. Авторы канала утверждали, что Немоляеву госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.