Сын Максима Виторгана 19-летний Даниил принял присягу на службе в армии. Об этом сообщила его мать, актриса Виктория Верберг.
Бывшая жена Виторгана с грустью отметила, что ей придётся отмечать Восьмое Марта без любимого сына. Она переживает за Даниила. Кадр, где Даниил зачитывает присягу, Виктория опубликовала в Instagram.
Непотопляемый мой мальчик, — с нежностью написала мать.
В это же самое время отец Даниила Максим Виторган сообщил в сторис о своей простуде. При этом он ни словом не обмолвился о службе сына в армии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Максима Виторгана Полина восхитила публику своей красотой и талантом на показе премьеры «Очень женские истории». Премьера картины, в которой снялась 23-летняя дочь экс-супруга Ксении Собчак, прошла в Москве.
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