https://static.news.ru/photo/8061810e-5b6a-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Максима Виторгана 19-летний Даниил принял присягу на службе в армии. Об этом сообщила его мать, актриса Виктория Верберг.

Бывшая жена Виторгана с грустью отметила, что ей придётся отмечать Восьмое Марта без любимого сына. Она переживает за Даниила. Кадр, где Даниил зачитывает присягу, Виктория опубликовала в Instagram.

Непотопляемый мой мальчик, — с нежностью написала мать.

В это же самое время отец Даниила Максим Виторган сообщил в сторис о своей простуде. При этом он ни словом не обмолвился о службе сына в армии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Максима Виторгана Полина восхитила публику своей красотой и талантом на показе премьеры «Очень женские истории». Премьера картины, в которой снялась 23-летняя дочь экс-супруга Ксении Собчак, прошла в Москве.