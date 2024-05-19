Сын Куклачева рассказал о «зарплате» кота Бориса из рекламы корма Сын Куклачева Дмитрий: кот Борис из рекламы получает несколько тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Куклачев

Кошки из театра Юрия Куклачева зарабатывают несколько тысяч рублей за один съемочный день, рассказал НТВ сын знаменитого дрессировщика Дмитрий. По его словам, такой доход, в частности, получает кот Борис, снимавшийся в рекламе кошачьего корма.

Кошка выходит в кадр, делает что нужно и уходит обратно отдыхать к себе в гримерку. Деньги получает театр, чтобы сделать их жизнь комфортной, — отметил дрессировщик.

Куклачев-младший добавил, что артистам некомфортно находиться с животными в кадре, поскольку с кошками трудно справиться даже матерым актерам. Дрессировщик сообщил, что у кота Бориса уже 50 наследников. По словам Дмитрия, театр оставляет себе только самых талантливых котят, а остальных отдает в добрые руки.

Ранее представитель народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила, что дрессировщика выписали из больницы после инфаркта. Куклачев почувствовал недомогание 12 апреля во время празднования своего 75-летнего юбилея на сцене. Он выступал с концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Его экстренно госпитализировали и провели операцию. Артист уточнял, что во время хирургического вмешательства у него произошла остановка сердца.