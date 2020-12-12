Сын Кожевниковой получил травму во дворе

https://static.news.ru/photo/b1249a3c-3cac-11eb-87ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

36-летняя российская актриса, звезда сериала «Универ», экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова пожаловалась, что её сын от Евгения Васильева Максим получил травму, играя на улице.

Кожевникова сообщила, что кто-то во дворе натянул тонкий железный трос на высоте 1 метра. При этом пострадали уже несколько детей.

Порез пришёлся на уровне глаз, и когда я увидела, что у сына хлыщет кровь из глаза, у меня «выключился свет»... До сих пор отойти не могу, — цитирует её «МК».

Инцидент, по словам актрисы, произошёл в тот момент, когда ребёнок играл с другими детьми в снежки и в какой-то момент быстро побежал. При этом он наткнулся лицом на натянутый металлический трос. Супруг Марии доставил её и Максима в больницу, где мальчику наложили стягивающие пластыри на рану.

Кожевникова пообещала перерезать трос и найти того «идиота», что его натянул во дворе и которому «хочется оторвать руки». К тому же выяснилось, что Максим стал не первым ребёнком, пострадавшим от него.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Мария Кожевникова призналась, что в 2013 году венчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. При этом пара, у которой родились три сына, до сих пор не расписалась в ЗАГСе.