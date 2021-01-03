Сын и внучка Михалкова подарили режиссёру раритетный рекламный плакат

https://static.news.ru/photo/5a8466de-4db5-11eb-a217-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков в фильме «Я шагаю по Москве» Фото: Russian Look/Global Look Press

Режиссёр Никита Михалков получил на Новый год необычный подарок, который, без преувеличения, осчастливил его. Таковым оказался крайне редкий сейчас плакат — анонс фильма «Я шагаю по Москве», открывшего будущему народному артисту РСФСР дорогу в большое кино.

В этой киноленте тогда ещё юный Михалков сыграл главную роль. Это была первая большая роль 18-летнего юноши.

Фотографию весьма довольного супруга с подарком в руках обнародовала в Instagram Татьяна Михалкова.

В новогоднюю ночь приятно дарить и получать подарки и знаки внимания. Раритетный рекламный плакат Никиты Михалкова, один из первых, выпущенных в 1964 году, — подписала она снимок.

Она уточнила, что тираж даже по советским меркам был скромным — всего 40 тысяч экземпляров. Поэтому сейчас отыскать такой плакат крайне сложно. Однако это смогли сделать, по её словам, Артём и Наташа. Речь о сыне — режиссёре и актёре Артёме Михалкове — и его 18-летней дочери.

Чтобы реликвия дольше сохранилась, её поместили в рамку, защитив стеклом.

Ранее, как писал NEWS.ru, семилетний сын дочери режиссёра Надежды Михалковой Иван впервые отметился на съёмочной площадке. Его взял с собой на съёмки отец Резо Гигинеишвили, чтобы показать сыну принципы операторской работы.