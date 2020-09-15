Сын художника Сафронова оказался «в заложниках» в турецком отеле

https://static.news.ru/photo/980bce08-f800-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lukasafronovofficial

Сын художника Никоса Сафронова музыкант Лука Затравкин сломал в турецком отеле во время отдыха детский бассейн и оказался «в заложниках». Кроме того, в результате собственных действий мужчина получил ряд повреждений.

Ранее сам Затравкин уже комментировал этот инцидент. Он заявил, что не представляет себе жизнь без прыжков и назвал себя «большим прыгуном-попрыгуном». По его словам, в отеле он увидел бассейн, оказавшийся детским, и прыгнул в него. По признанию самого Затравкина, прыжок оказался неудачным. К счастью, никто из детей не пострадал.

Позднее Сафронов рассказал, что отель не выпускает его сына до выплаты компенсации. Ущерб от прыжка был оценён в 19 тысяч долларов. Художник также сообщил, что Затравкин уже идёт на поправку.

Травмы потихоньку заживают. Нужно время на восстановление. Ноги ещё опухшие, все в синяках. Но боли уже нет, — передаёт слова Сафронова «Собеседник».

Ранее Лука Затравкин получил травму, находясь на отдыхе в Таиланде. Напасть настигла его на лестнице. Сын Сафронова оступился и потерял равновесие, после чего упал и сильно ушибся. Перелома удалось избежать, однако мужчину всё-таки осмотрели местные врачи. Рентген решили не делать.

Пианист попал в поле зрения общественности после инцидента в самолёте, летевшем из Казани в Москву. Там он застрял в туалете и не смог выбраться самостоятельно. Бортпроводникам пришлось организовать спасательную операцию, а один из пассажиров снял произошедшее на видео, писал NEWS.ru.