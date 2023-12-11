Сын Градского назвал фейком информацию о вывозе вещей из квартиры отца Даниил Градский: новость о вскрытии квартиры отца и вывозе вещей является фейком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын народного артиста РФ Александра Градского Даниил возмутился сообщениям в СМИ о том, что неизвестные вскрыли квартиру его отца и вывезли оттуда вещи, сообщает Пятый канал. Как рассказал сын певца изданию, подобные новости являются фейком.

Как объяснил Даниил Градский, информацию о том, что неизвестные вскрыли квартиру его отца и вынесли оттуда вещи, СМИ распространили, ссылаясь на слова вдовы артиста Марины Градской (Коташенко). Она утверждала, что ей позвонили соседи и рассказали о неких людях, которые выносили из квартиры коробки.

По словам сына Градского, квартиру его отца никто не вскрывал и не пытался ничего украсть. Он уточнил, что сам на днях побывал там и забрал музыкальные диски, которые достались ему в наследство.

Я получил в наследство огромное количество музыкальных дисков. Я их храню там. Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным. Честно сказать, я очень удивлен, что кто-то из этого мог сделать фейковую новость, — подчеркнул Даниил Градский.

Ранее вдова певца Марина Градская рассказала в беседе с NEWS.ru о судебных спорах с первой женой артиста Ольгой Фартышевой и его детьми от первого брака Даниилом и Марией. По словам Марины Градской, имя ее супруга опорочено этими людьми.