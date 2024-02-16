«У нее проблемы»: сын Газманова заступился за отца после критики Цыгановой Родион Газманов в защиту отца заявил, что у Цыгановой внутренние проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родион Газманов

Родион Газманов заявил, что у певицы Вики Цыгановой «какие-то внутренние проблемы», сообщает портал muz-tv.ru. Таким образом он отреагировал на нападки со стороны артистки на исполнителя Олега Газманова за то, что тот в начале 2023 года выступил в Дубае.

Думаю, что у Вики Цыгановой какие-то внутренние проблемы, которые порождают подобные высказывания. Тут же направление одинаково, оба артиста с патриотическим репертуаром. Представьте, в окопе солдаты начинают драться, потому что чего-то не поделили... Такого не может быть! — заявил Родион Газманов.

Цыганова и ее супруг продюсер Вадим Цыганов ранее заявили, что патриотизм музыканта ложный. В интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пара раскритиковала певца за то, что тот, выступая в Дубае, не высказал свою позицию по СВО, хотя этого потребовали два подвыпивших зрителя. Как считают супруги, эта ситуация показала, что Газманов живет двойной жизнью.

Олег Газманов ранее рассказал корреспонденту NEWS.ru, что оказывает регулярную помощь бойцам ВС России в зоне СВО. Он добавил, что в этом году совершил два гастрольных тура в поддержку победы России в спецоперации.

Также певец заявил, что во время проведения спецоперации на Украине в российском медиапространстве должны звучать песни, поднимающие дух военнослужащих, однако такую музыку воспроизводят не все радиостанции. В качестве отрицательного примера он привел «Русское Радио».