https://static.news.ru/photo/9f2d1c1c-1a95-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бондарчук-младший Фото: seregabondar/instagram.com

Актёр Сергей Бондарчук и светская львица Татиана Мамиашвили подали заявление о разводе.

Иск о разводе поступил 15 ноября со стороны Таты, — рассказали StarHit в судебном участке.

Развод состоится 10 декабря. Молодые люди не планируют делить совместно нажитое имущество.

Совместных фотографий супругов в их аккаунтах не найти. Подписчики Мамиашвили, заподозрившие неладное, давно пытают девушку соответствующими вопросами. Но безрезультатно. Последнее, чем поделилась невестка известного режиссёра, была фотография, на которой видно, что девушка заметно похудела.

Как писал NEWS.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком. По некоторым данным, минимальная стоимость наряда от Maison Bohemique составляет 300 тысяч рублей. При этом, скорее всего, Паулина выбрала платье не низшей ценовой категории. К свадебной церемонии Андрееву готовила целая команда стилистов и визажистов, чтобы ничто не омрачило главный день в жизни 30-летней звезды.