Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые обратился к семье погибшего в ДТП

15:34, 17 июня 2020
Никита Ефремов Никита Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию с участием актёра. На своей странице в Instagram он выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и пожелал отцу мужественно пройти уготованные судьбой испытания.

Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания, — написал Ефремов-младший.

Он также признался в любви своему отцу и выразил надежду, что тот достойно примет все последствия.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐµÐ¼ Ð´Ð¾Ð±ÑÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ! ÐÑÑÐ°Ð¶Ð°Ñ ÑÐ²Ð¾Ð¸ ÑÐ¾Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÐµÐ¼ÑÐµ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÑ ÐÐ°ÑÐ°ÑÐ¾Ð²Ð°. ÐÑÐµÐ¼, ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾ÑÐ½ÑÐ»Ð°ÑÑ ÑÑÐ° ÑÑÐ°Ð³ÐµÐ´Ð¸Ñ, Ð¶ÐµÐ»Ð°Ñ Ð¼ÑÐ¶ÐµÑÑÐ²Ð° Ð¸ ÑÐ¸Ð» Ð¿ÑÐ¾Ð¹ÑÐ¸ Ð²ÑÐµ Ð¸ÑÐ¿ÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ. ÐÐ½Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð¾Ñ ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÑÐ¾ ÑÐ»ÑÑÐ¸Ð»Ð¾ÑÑ. ÐÐ°Ð¿Ð°, Ñ ÑÐµÐ±Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ. ÐÐ°Ð´ÐµÑÑÑ, ÑÑÐ¾ ÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¹Ð½Ð¾.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ¸ÑÐ° ÐµÑÑÐµÐ¼Ð¾Ð² (@efremovefremov)

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Ранее стало известно, что актёр за первые дни домашнего ареста похудел на 6 кг. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, артист находится в подавленном состоянии и сильно переживает.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях