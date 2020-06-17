Сын Ефремова впервые обратился к семье погибшего в ДТП

https://static.news.ru/photo/696d0d88-b097-11ea-92ad-fa163e074e61_660.jpg Никита Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию с участием актёра. На своей странице в Instagram он выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и пожелал отцу мужественно пройти уготованные судьбой испытания.

Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания, — написал Ефремов-младший.

Он также признался в любви своему отцу и выразил надежду, что тот достойно примет все последствия.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь. СМИ писали, что семья Сергея Захарова от денег отказалась.

Ранее стало известно, что актёр за первые дни домашнего ареста похудел на 6 кг. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, артист находится в подавленном состоянии и сильно переживает.