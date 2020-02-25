https://static.news.ru/photo/6bf401ae-57d9-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Олег Яковлев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын актёра Армена Джигарханяна Степан вмешался в разборки из-за наследства покойного солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева. По словам мужчины, который был другом умершего, его поражает, как близким певца не стыдно выносить на публику всякого рода подробности.

Безмерно жаль, что меркантильные и сугубо материальные интересы ныне правят балом, не делая зазорным выносить на публику такие подробности, — заявил он в интервью «КП-Урал».

Гражданская жена певца Александра Куцевол развернула борьбу за квартиру Яковлева с его университетским другом актёром Романом Радовым. Она в суде пыталась доказать, что завещая жильё своему приятелю, артист был в невменяемом состоянии.

Артист скончался два года назад в возрасте 48 лет. Однако до сих пор продолжаются судебные тяжбы и споры, связанные с его наследством. Певец получил популярность после того, как в 1998 году заменил вокалиста Игоря Сорина в группе «Иванушки International». В 2013 году он покинул коллектив, писал NEWS.ru.