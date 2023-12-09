Сын Децла помирился с дедом: почему ссорились, как живут после ухода рэпера Сын рэпера Децла Тони помирился с дедом Толмацким и решил взять фамилию отца

Фото: Социальные сети

Тони (Антоний Киселев)

Сын российского рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) Тони (Антоний Киселев) помирился с дедом, продюсером Александром Толмацким. Почему они поссорились, как и на что живут после смерти исполнителя?

Что известно о ссоре сына Децла с Александром Толмацким

У рэпера при жизни были натянутые отношения с отцом. Общение с Толмацким-старшим не сложилось и у Антония: долгое время он не поддерживал контакт с бабушкой и дедушкой. Причина — наследство, доставшееся семье после смерти Децла. Тони, будучи подростком, воспринял в штыки необходимость пройти ДНК-тест, чтобы доказать отцовство рэпера. Это и стало отправной точкой конфликта: в интервью молодой человек много раз говорил, что у него сложные отношения с близкими.

«Я, как и отец, с дедом не в ладах. Он мне никто, мы не виделись 15 лет, и видеть его я не хочу. Он судился с нами, не хотел признавать, что я его родной внук, хотя бабушка могла на деда повлиять. Мы разделили наследство на три части, моя часть осталась у них. Бабушка с дедом мне сказали: „Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!“ Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру», — рассказывал Киселев в 2021 году в интервью в программе ТНТ MUSIC LIVE.

В новом выпуске ток-шоу НТВ «Звезды сошлись» 63-летний Толмацкий сообщил, что помирился с 18-летним внуком. По его словам, Антоний стал частым гостем в его доме и приезжает к деду со своей девушкой. Кроме того, он рассказал, что Тони решил взять фамилию отца и официально стать Толмацким. Сидящий в студии сын Децла подтвердил слова родственника.

«Он принял такое решение: был Киселев, а теперь будет носить фамилию отца. Я считаю, что это правильно», — заявил продюсер.

Семья рассказала, что сокращение дистанции было постепенным. Сначала Тони переехал к бабушке Ирине Толмацкой, а потом девушка молодого человека помогла ему посмотреть иначе на отношения с дедушкой, и после дня рождения наступил мир.

«Я думал, что дедушка абсолютно черствый, но оказалось, что он сентиментальный человек, что приятно», — признался Тони.

Как живет сын Децла

В одном из прошлых выпусков шоу «Звезды сошлись» мать рэпера рассказала, что внук живет с ней, но не требует многого. По ее словам, Тони скромен и старается помогать по дому, если нужно. Толмацкая рассказала, что живет с внуком на ее пенсию и авторские отчисления — права на композиции Децла перешли семье после его смерти.

В 2021 году Тони выпустил дебютный клип. Juzeppe Junior записал ролик на песню Dzen. В клипе рэпер в образе самурая пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там разгром. Несмотря на ловкость, ему не удается пройти незамеченным, после небольшой погони его ловит охрана. В тексте Тони сделал акцент на том, что намерен добиваться всего самостоятельно, без поддержки именитой семьи.

Публика отмечает, что Тони очень похож на отца не только внешне, но и голосом. Это признает и Толмацкий-старший. Например, на съемках недавнего шоу Тони появился с дредами. Исполнитель активно занимается музыкой и экспериментирует с жанрами.

Какие отношения были у Децла с сыном

Тони бережно чтит память об отце. В нескольких интервью он делился добрыми воспоминаниями о Децле.

Фото: Aleksandr Plyushchev/CC BY 2.0/wikipedia/commons Децл

«Остались только светлые, хорошие воспоминания. Как он учил меня на мопеде ездить, когда мы были на Бали. Как он супы вкусные готовил очень, завтраки, ужины. Всегда все было просто шикарно. Как мы в школу ездили каждый день», — откровенничал рэпер.

От чего умер Децл

Рэпер ушел из жизни в феврале 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной скоропостижной кончины стала остановка сердца, вызванная заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«У меня в голове есть мысль, что это было не случайно. Но все указывает на то, что это действительно сердце. <...> Другой вопрос — что стало причиной? Он не употреблял наркотики, не пил. Говорят, во время гастролей выпил кофе, и ему стало плохо. Очень долго ехала скорая, и сына не смогли спасти», — говорил Толмацкий-старший в интервью Борису Корчевникову, отмечая, что считает возлюбленную исполнителя модель Юлию Киселеву причастной к случившемуся.

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