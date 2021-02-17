Сын Боярского рассказал о состоянии отца

https://static.news.ru/photo/1eca450e-7106-11eb-8353-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Боярский/facebook.com

71-летнего актёра Михаила Боярского, который сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, выпишут уже в среду, он чувствует себя хорошо, и его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Всё в порядке, ещё вчера всё было хорошо. Сегодня должен быть дома. Это не COVID. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказал Боярский, слова которого приводит РИА Новости.

Народного артиста РСФСР госпитализировали во вторник с высокой температурой и слабостью. Врачи сразу же сделали Боярскому тест на коронавирус и он дал отрицательный результат. При этом десять дней назад актёр сделал прививку от COVID-19. Между тем в стационаре Михаилу Сергеевичу поставили предварительный диагноз — неуточнённая пневмония.

В среду в больницу попал грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный зрителям по легендарному фильму «Белое солнце пустыни». Ему поставлен диагноз «двусторонняя пневмония». Актёр переведён в Первую университетскую больницу города, сообщал NEWS.ru.