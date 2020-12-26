Сын Боярского показал отца без шляпы

https://static.news.ru/photo/b8cc2cb2-47df-11eb-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Михаил Боярский 26 декабря отпраздновал свой день рождения, народному артисту исполнился 71 год. Близкие актёра пришли поздравить его и поделились трогательными фотографиями.

Сын Михаила Сергеевича Сергей поделился фотографией с отцом, на которой они позируют у новогодней ёлки. Д’Артаньян надел уютный вязаный кардиган с косами и джинсы. Поклонники отметили, что видеть любимого артиста без шляпы непривычно.

Папа, с днём рождения! Береги себя, пожалуйста, здоровья тебе, ты фундамент нашей большой семьи, наша гордость, наша опора. Спасибо тебе за всё, я очень тебя люблю! — трогательно поздравил Боярского сын.

Как писал NEWS.ru, Михаил Боярский считает героя романа Александра Дюма Д’Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей. Именно поэтому ему нравилось играть его. Михаил Боярский также признался, что участие в фильме «Возвращение мушкетёров» стало его ошибкой.