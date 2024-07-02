Сын Барыкина раскрыл отношение отца к Киркорову Сын Барыкина Георгий: отец уважительно отзывался о Киркорове

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Георгий Барыкин

Певец и композитор Александр Барыкин уважительно отзывался о творчестве своего коллеги Филиппа Киркорова, рассказал в интервью NEWS.ru его сын Георгий. Он вспомнил, как однажды позволил себе едко пошутить в адрес Киркорова и получил от отца замечание.

Я как-то при отце смотрел клип с Филиппом в главной роли. И позволил себе какую-то едкую, скабрезную шутку в адрес его внешнего вида. Отец очень строго мне тогда заявил: «Ты так не шути, человек любит свою работу». Я запомнил и больше не шутил. Отец уважительно о нем отзывался, как о профессионале, — вспоминает Георгий.

Ранее друг Барыкина художник Константин Мирошник рассказал NEWS.ru, что певец чуть не погиб при падении лифта после выступления в Чернобыле. Он считает, что именно перенесенный в 1986 году стресс вместе с радиацией стали «краеугольным камнем» в жизни артиста. У музыканта начались проблемы с щитовидной железой, он перенес операцию, охрип и долго не выступал, его забыли.

Тем временем в Москве проходит судебное разбирательство между Киркоровым и Любовью Успенской, назвавшей его женоненавистником, а также упрекнувшей его в неподобающем поведении. Певец потребовал удалить видео со словами Успенской, а также выплатить компенсацию в размере 10 млн рублей.

В свою очередь Успенская подала на Киркорова встречный иск о защите чести и достоинства. Московский городской суд уже зарегистрировал обращение артистки.