Сын Бари Алибасова прокомментировал новость о госпитализации артиста Сын Бари Алибасова признался, что не знал о госпитализации артиста

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Бари Алибасов — младший в беседе с NEWS.ru признался, что ничего не знает о госпитализации отца. По его словам, артист и его супруга не подходят к телефону. Он добавил, что находится в Калининграде, однако планирует лететь в Москву первым рейсом.

Я узнал от вас о его госпитализации. Ни он, ни Елена не подходят к телефону. Я сейчас нахожусь в Калининграде, собираюсь экстренно вылетать, — сообщил Алибасов-младший.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник. По данным канала, медики диагностировали 76-летнему артисту инсульт. Авторы утверждают, что продюсер почувствовал себя плохо днем. По информации журналистов, ему потребовалась экстренная помощь докторов, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

13 февраля в Сети появилась информация о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. По словам его друга Георгия Терикова, артист поскользнулся на льду. В связи с этим Петросяну должны сделать операцию. При этом он успокоил поклонников, уточнив, что жизни юмориста ничего не угрожает.