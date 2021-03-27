Сын Анастасии Заворотнюк отказался от фамилии матери

Майкл Заворотнюк отказался от фамилии своей знаменитой матери и стал, как его отец, Стрюковым.

На это обратили внимание его подписчики в Instagram. Ещё недавно 20-летний молодой человек делал публикации в аккаунте под фамилией актрисы, однако с недавних пор сменил свою фамилию.

О причинах своего решения Майкл не сообщает.

Майкл, также как и его старшая сестра Анна, долгое время жил за границей, но из-за болезни матери вынужден был вернуться на родину. В своих соцсетях он отказывается комментировать её здоровье, а все его посты посвящены в основном музыке.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении состояния её здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Анастасия Заворотнюк посвятила себя религии, постоянно общаясь с батюшкой. Артистка переживает тяжёлую болезнь, она не показывается на публике и не даёт никаких комментариев.