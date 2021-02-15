Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции

https://static.news.ru/photo/1eeb03be-6fa0-11eb-96ea-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После того, как создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде из-за перелома ноги, его прооперировали. Однако кость срастается медленно из-за того, что пострадавший слишком активен. Об этом рассказал сын легенды российского шоу-бизнеса Бари Алибасов-младший.

На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжёлая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал, — поведал сын продюсера в интервью «Пятому каналу».

В стационаре под присмотром врачей Бари Каримович проведёт неделю. Потом он вернётся в Москву, а Бари-младший за это время собирается подыскать ему ещё одну сиделку. По словам наследника 73-летнего продюсера, его ни на секунду нельзя оставлять одного.

Между тем, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая отказалась разводиться с Алибасовым пытается спасти своего мужа. В том, что продюсер угодил в больницу с переломом ноги она винит окружение супруга. Случившееся с мужем она назвала «чудовищным происшествием».

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак считает, что симптомы, наблюдаемые у продюсера Бари Алибасова, свидетельствуют о серьёзных проблемах с его здоровьем, сообщал NEWS.ru.