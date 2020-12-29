Сын Алибасова рассказал о проблемах с памятью у отца после травмы

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Сын российского продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, который накануне был экстренно госпитализирован с травмами.

Алибасов получил ушибы, упав в своей московской квартире. По словам его сына, продюсер не помнит, что случилось. В крови алкоголя также не обнаружено.

Врачи констатировали, что у него действительно ушиб большой. Он действительно упал. Ничего не помнит. Пока ещё анализы не говорят. Пока он ничего не говорит, или действительно ничего не помнит, — рассказал Алибасов-младший в интервью 5-tv.ru

Он также добавил, что, как только узнал о происшествии, сразу же экстренно вылетел в Москву из Калининграда. Позднее, увидев, что отец находится под надёжным контролем врачей, принял решение вернуться обратно. В настоящее время он решает, куда бы его ещё отправить на обследование, чтобы понять, почему он не помнит, как вызывал скорую и где упал.

Ранее сын продюсера предположил, что возможной причиной госпитализации отца могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он допустил, что Алибасов мог употреблять алкоголь, хотя ему «нельзя ни капли алкоголя», писал NEWS.ru.

Продюсер Алибасов и актриса Федосеева-Шукшина развелись на прошлой неделе, их брак просуществовал чуть более двух лет.