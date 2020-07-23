Сябитова рассказала, как организовать свадьбу в пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/e18b1058-cce9-11ea-8ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала несколько рекомендаций касательно организации свадеб в период пандемии COVID-19.

Своими советами телеведущая поделилась в Instagram. По её словам, из-за коронавирусных ограничений многие пары перенесли или отменили свадебные торжествах. Однако её дочь со своим женихом решили не откладывать свадьбу.

И я ими горжусь, потому что для них важнее их чувство друг к другу, а не количество гостей или цена подарков на свадьбе, — написала сваха.

Она посоветовала праздновать это событие на природе, чтобы избежать скопления большого количества людей в закрытом пространстве. По её словам, для этого идеально подойдёт дачный участок. Для организации торжества следует найти хороший ресторан, а также пригласить флориста и декоратора. В задачи последних, по её мнению, должно входить не только создание романтического настроения, но и соблюдение всех требований безопасности в условиях пандемии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дочь известной телесвахи и соведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой вышла замуж. Торжество в честь бракосочетания Максима и Ксении было устроено в загородном доме звёздной тёщи. На свадьбу пригласили всего 20 гостей.