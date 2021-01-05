Сябитова рассказала, как организм укладывает её в постель

https://static.news.ru/photo/a01ad96e-501f-11eb-8e7a-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: instagram.com/p/CJdeG27JT_v

Ведущая программы «Давай поженимся!» и самая известная сваха страны Роза Сябитова на своей официальной странице в социальной сети сообщила, как уникальная особенность организма буквально укладывает её в постель. По словам женщины, такое случается, что телезвезда окончательно лишена сил и иначе с ней уже не договориться.

В подобные моменты Сябитова всегда делает одно и то же. Она выключает мобильный и сутками не поднимается с кровати.

Для меня наступает сезон эфирного и физического молчания. Сколько времени продлится мой «отдых», я не знаю. Пока болею, — написала сваха в Instagram.

Подписчики поддержали сваху. Многие пожелали ей как можно скорее прийти в себя. Кроме того, некоторые рассказали, что в период полного отсутствия сил ведут себя аналогично.

Как ранее передавал NEWS.ru, Роза Сябитова заболела прямо перед Новым годом. Об этом она рассказала в социальной сети.

Во время подготовки к празднику Сябитова застудила спину и теперь может «только лежать, завернувшись в душегрейку из собачьей шерсти».