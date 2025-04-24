Сябитова раскрыла размер своей пенсии Телеведущая Сябитова призналась, что ее пенсия составляет 18 тысяч рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роза Сябитова

Главная сваха страны, телеведущая Роза Сябитова в беседе с KP.RU призналась, что у нее небольшая пенсия — 18 тысяч рублей. Однако, по словам телеведущей, ее это не беспокоит.

Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу — откладываю, — отметила Сябитова.

Телеведущая добавила, что откладывает пенсию по совету бабушки. Своими главными инвестициями она считает детей, а также бизнес и недвижимость. Сябитова подчеркнула, что у нее есть все необходимое для комфортной жизни.

Ранее Роза Сябитова заявила, что отношения с мужчинами, побывавшими в местах лишения свободы, редко бывают счастливыми. По ее словам, женщины, вступающие в такие связи, всегда подвергают себя риску.