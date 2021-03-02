Сябитова назвала тип мужчин, с которыми не смогут ужиться женщины

https://static.news.ru/photo/5abb8cb2-7b47-11eb-b974-96000091f725_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала главную цель всех брачных отношений. Телесваха считает, что союз мужчины и женщины обязательно должен приводить к рождению детей и вопрос этот необходимо обсудить заранее. По её словам, брак долго не продержится, если женщина хочет иметь детей, а мужчина против.

Ни одна женщина, мечтающая о детях, не будет счастлива с мужчиной, который против их рождения, — написала в Instagram Сябитова.

Также она выразила глубокое убеждение, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя, так как это грех. Про себя же телесваха добавила, что количество детей всегда «оставляла на волю Божью», однако руководствовалась советом бабушки — «рожать столько, сколько сама сможешь потянуть».

Как писал NEWS.ru, ранее Роза Сябитова назвала четыре качества, которыми, по её мнению, должна обладать хорошая жена. Телесваха заранее предупредила, что в браке у женщины будет мало свободного времени для себя, поэтому чтобы семейная жизнь «не показалась рабством», готовиться к ней нужно заранее — «как матросу — к дальнему плаванию». По её мнению, нужно заранее приучить себя рано вставать; научиться готовить не для себя, а для других; тренировать дисциплину и терпение; и самое важное, сформировать уважительное отношение к субординации. Она подчеркнула, что муж — это капитан корабля, а жена должна только помогать ему «командовать семейным фрегатом». О том, как найти умного и хорошего капитана, она пообещала рассказать в следующий раз.