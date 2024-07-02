Сябитова рассказала о проблемах со здоровьем из-за работы на ТВ Сябитова: недавно стала терять слух из-за работы на ТВ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роза Сябитова

Главная сваха России Роза Сябитова стала терять слух из-за работы на телевидении, об этом она рассказала в беседе с «Леди Mail». По ее словам, теперь ей приходится пить лекарства, чтобы совсем не оглохнуть.

Недавно слух стала терять — сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть, — объяснила телеведущая.

Сябитова отметила, что еще из-за работы у нее появился хронический варикоз, поэтому ей приходится сидеть в компрессионных чулках во время программы «Давай поженимся!». Также из-за долгих съемок ей нужно брать специальные ортопедические подушки, так как идет большая нагрузка на спину. Дело в том, что программу снимают четыре дня подряд, по 18 часов в сутки.

Кроме того, необходимо проходить ежегодно диспансеризацию, подчеркнула сваха. Она добавила, что знает все свои болячки в лицо и не прячется от них.

В моем возрасте по-другому нельзя. Во время пандемии я пропустила осмотр докторов и едва не проглядела у себя опухоль — к счастью, доброкачественную. Но поскольку все было уже довольно запущенно, пришлось вместе с опухолью удалить и матку, — заключила Сябитова.

Ранее Роза Сябитова выступила против идеи депутата Госдумы Виталия Милонова использовать портал «Госуслуги» вместо дейтинг-приложений. Сваха признала, что Россия должна запустить собственный сайт знакомств, но не на базе государственной системы, чтобы не перегружать ее.