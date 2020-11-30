Сябитова назвала минусы секса женщин старше 50 лет с молодыми мужчинами

https://static.news.ru/photo/bdc5d794-332c-11eb-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Rozhkov/Global Look Press

Женщинам из возрастной категории 50+ не стоит вступать в интимные отношения с молодыми мужчинами. Такое мнение высказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

По её словам, в последние годы разница в возрасте больше не считается помехой для счастливых отношений, даже когда женщине уже за 50 лет. Такое, считает Сябитова, стало возможно благодаря тому, что эти дамы здоровы, сексуальны, умны и отлично выглядят. Поэтому молодым мужчинам с ними интересно, и многие из них считают большой удачей для себя подобные отношения. Однако сама она не относит себя к числу женщин, которые считают такие союзы приятными.

Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына. И получать от него только сексуальное удовольствие, — написала в Instagram ведущая.

Как писал NEWS.ru, благодаря телепроекту «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала самой раскрученной свахой страны. Индивидуальная личная консультация в её брачном агентстве стоит 15 тысяч рублей. Первичная же консультация в клинике ведущей телешоу «Жить здорово!» и «Здоровье» Елены Малышевой стоит 10 тысяч рублей.

При этом онлайн-консультация Сябитовой обходится почти вдвое дешевле личного общения — 8 тысяч рублей. Телесваха также предлагает заключить индивидуальный контракт стоимостью 125 тысяч рублей, который при этом мужа не гарантирует.