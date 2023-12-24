Связь с Украиной, повестка, осуждение коллег: как сейчас живет Павел Баршак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Баршак

Актер Павел Баршак известен зрителю по ролям в сериалах «Убойная сила», «Каменская» и «Магомаев». Что известно о карьере и личной жизни артиста, как относится к СВО?

Чем известен Павел Баршак

Павел Баршак родился в Москве. После окончания средней школы артист поступил на режиссерское отделение Российской академии театрального искусства. Получив диплом, он присоединился к труппе театра «Мастерская Петра Фоменко», где играл в спектаклях «Безумной из Шайо», «Дом, где разбиваются сердца», «Египетские ночи».

Первыми работами в кино стали роли Баршака в сериале «Убойная сила» и фильмы «Леди на день» и «Время- деньги». Узнаваемость ему принесла мелодрама Алексея Учителя «Прогулка». Позднее он снялся в нескольких сезонах сериала «Солдаты», ремейке «Три мушкетера», фильмах «Игра», «Питер FM» и многих других.

Чем сейчас занимается Баршак

Павел Баршак гастролирует по России с постановкой «Зигзаг удачи», а также выступает в театре им. Пушкина в спектакле «Заповедник».

Артист продолжает сниматься в кино. В текущем году с ним на экраны вышли фильмы «Маргарита», «О любви» и сериал «АльфаРомео».

Актер живет в Москве с третьей женой Марией. Они вместе воспитывают дочь Прасковью. У Баршака также есть сыновья Федор и Фома от предыдущих браков.

Как Баршак относится к спецоперации

Павел Баршак много снимался в украинских проектах. В программе «Жизнь и судьба» артист рассказал, что после 2014 года перестал ездить в Киев на съемки, поскольку начал замечать неприязнь со стороны окружающих за русский язык.

По словам артиста, спецоперация положительно отразилась на его семье — родители его супруги живут в Харькове. Их общение стало крепче, однако иногда пугает отсутствие связи.

«Конечно, тяжело родителям, просто они уже в возрасте. Если бы была возможность, они бы уехали из Харькова, но такой возможности сейчас нет», — объяснил актер.

Баршак также выразил мнение, что большинство жителей Украины — мыслящие люди, а не «стадо, которое бежит за одним бараном, просто они запуганы репрессиями».

Актер не поддерживает коллег, которые после начала спецоперации уехали из России. Он не знает, что руководило артистами, однако заверил, что сам готов встать на защиту Родины.

«Если бы мне пришла повестка, я бы не задумываясь пошел. Поскольку я служил, у меня есть военный билет, специальность у меня — военный режиссер. Я считаю, что я бы смог», — уточнил Баршак.

Что известно о драках с Павлом Баршаком

В октябре текущего года Павел Баршак оказался в больнице с переломом ребер и пневмотораксом (скопление воздуха) после того, как подрался с преследователем своей подруги в ее квартире.

Это случилось в ночь на 9 октября, когда актер был у своей знакомой Анастасии в доме на Нагорной улице. Рано утром в квартиру залез через балкон 25-летний знакомый девушки. Между мужчинами завязалась драка, после которой незваный гость покинул квартиру, а Баршак с травмами обратился к врачам. Спустя неделю артист был выписан из больницы.

В июле Павел Баршак также был избит прохожими на улице в Москве. По данным MK.RU, драка произошла поздно ночью, когда актер возвращался с коллегой после встречи с друзьями. Между ними завязался спор, и проходящая мимо компания ввязалась в конфликт, желая защитить девушку.

Один из них ударил Баршака ногой в спину, после чего тот упал на асфальт между машинами и ударился головой. Артист был госпитализирован, но спустя несколько дней вернулся к работе в театре.

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