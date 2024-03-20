СВО, кладбище, уголовное дело: что грозит Кологривому за дебош в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в одном из ресторанов Новосибирска. Что грозит звезде «Слова пацана», кто предложил отправить его на кладбище и СВО?

Что будет с Кологривым после дебоша в Новосибирске

20 марта стало известно, что после задержания актера отправили в спецприемник, где он будет находиться как минимум до 21 марта.

«Кологривого поместили в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Как рассказал источник, актеру предложили на выбор „комфортную одиночную камеру“ или сидеть с остальными задержанными», — говорится в публикации.

В ГУ МВД Новосибирской области сообщили, что на Кологривого заведено административное дело о мелком хулиганстве. 21 или 22 марта должен состояться суд по правонарушению. Актеру грозит штраф и арест до 15 суток.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее сообщалось, что Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане Tangiers Lounge. Агент артиста подтвердила NEWS.ru, что в заведении произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. При этом агент опровергла информацию о том, что Кологривый укусил официантку.

Кологривого отправят на СВО?

Депутат городского совета Новосибирска Ростислав Антонов заявил, что Кологривому следует отправиться в зону СВО после произошедшего скандала. По его словам, артисту нужно последовать примеру актеров, участвовавших в боях в годы Великой Отечественной войны.

«Не так давно Никита обратился к бойцам СВО, поблагодарив солдат за то, что они занимают „его место“. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу», — сказал он.

Депутат добавил, что в сложившейся ситуации для Кологривого нет ничего лучше, чем отправиться на СВО и помочь российским бойцам.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кто позвал Кологривого на кладбище

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что только он может исправить Кологривого. Экс-участник группы «Ленинград» считает, что звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поможет рытье могил на кладбище.

«Кологривого ко мне на кладбище. Рыть могилы. Я его исправлю. Это первое. Второе — человек поймал звездную болезнь. Это все плохо закончится, слабая психика у человека, не понимает, что делает. Снялся в одном фильме и думает, что он какая-то суперзвезда», — сказал Барецкий.

Собеседник NEWS.ru выразил мнение, что Кологривый пытается быть вторым Алексеем Паниным, но подражание скандально известному актеру «плохо кончится».

«Парня нужно спасать, пока он не стал [Алексеем] Паниным. Кладбище — это для юмора, конечно. Парень катится в нижний интернет. Хочет? Пожалуйста. Он не актер, просто поучаствовал в популярном проекте. Жалко пацана, он мог бы сделать намного больше. Мне его очень жалко», — признался шоумен.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Против Кологривого могут возбудить уголовное дело?

С такой инициативой выступил глава Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По словам общественника, поступок Кологривого недопустим и заслуживает общественного порицания.

Он выразил уверенность, что публичные личности должны быть примером для своих поклонников. Бородин также подчеркнул, что в отношении Кологривого следует начать уголовное разбирательство по статье о хулиганстве, соответствующий запрос в Генпрокуратуру он уже отправил.

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