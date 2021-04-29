Светличная выписалась из больницы

https://static.news.ru/photo/213b727a-a8f8-11eb-ac8d-96000091f725_660.jpg Светлана Светличная Фото: vk.com/svetvsegdaofficial

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная выписалась из московской больницы имени Юдина, передаёт РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

У неё (Светланы Светличной. — NEWS.ru) была выписка сегодня в 10:30, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что артистка, госпитализированная с подозрением на инсульт, находится в неврологическом отделении Городской клинической больницы им. С. С. Юдина.

В ноябре 2020 года Светлану Светличную уже доставляли в лечебное учреждение с подозрением на инсульт — актриса пожаловалась тогда на сильную головную боль. Однако диагноз не подтвердился. Позднее подруга Елена Перелыгина сообщила, что у Светличной диагностирована старческая деменция.

Иногда она не узнаёт даже близких людей. По словам женщины, проблемы с памятью постоянно усугубляются. Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна зрителям благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Ранее сообщалось, что недавно российская певица Полина Гагарина напугала фанатов, неожиданно прервав выступление в Челябинске из-за травмы плеча. Публика начала строить разные догадки о состоянии здоровья звезды. На своей странице в Instagram исполнительница раскрыла детали инцидента на концерте. По её словам, она испытала «острейшую боль».