Светличная считает, что внучка пыталась отравить её ртутью

https://static.news.ru/photo/c2b40dfe-1769-11eb-b15a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о покушении на свою жизнь. Она нашла в квартире шарики с ртутью после визита внучки, которая пришла в гости с незнакомыми людьми.

Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. У меня были моменты, когда я не понимала, что ж я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние, — сказала она в эфире телеканала НТВ.

Светличная считает, что её сын, его жена и их дочь попытались отравить её, чтобы получить квартиру в центре Москвы.

Ранее она рассказывала о другом покушении. Актриса получила приглашение принять участие в съёмках для некой программы. В назначенный день Светличной позвонили в домофон, она вышла на улицу, где её ждали телевизионщики и приготовленный для неё стул. Актриса села и начала собираться с мыслями для предстоящей беседы, как вдруг на неё упал чугунный столб, писал NEWS.ru.