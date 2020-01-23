https://static.news.ru/photo/5d5df596-3e7f-11ea-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Сына Светланы Светличной с камнями в желчном пузыре срочно доставили в реанимацию столичной больницы. По мнению известной актрисы, Алексею Ивашову долго не оказывали квалифицированную помощь, и она вынуждена была перевести его в другую больницу.

Была необходима операция, а доктора вместо неё вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они помогали сыну уйти из жизни, чуть не угробили его, — рассказала StarHit Светличная.

Актриса сообщила, что осталась очень недовольна подходом к лечению в 36-й больнице, поэтому настояла на госпитализации сына в институт хирургии Вишневского. Там сделали операцию и «вернули сына к жизни».

Алексей в настоящее время — единственный ребёнок Светличной. Его брата Олега актриса похоронила в 2016 году, он умер из-за токсического поражения печени.

Как писал NEWS.ru, ранее Светлана Светличная высказала мнение об истинных причинах гибели 38-летней певицы Юлии Началовой. По её мнению, красивые люди вызывают у многих чувство зависти и эта негативная энергия постепенно вытягивает из них жизнь, что приводит к смерти. Она пояснила, что негативная энергетика зацепилась за Началову и не давала ни дышать, ни творить.