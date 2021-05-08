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Светличная после инсульта начала терять память

10:58, 10 мая 2021
Светлана Светличная Светлана Светличная Фото: Александр Авилов/АГН

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная после госпитализации с подозрением на инсульт начала забывать своих знакомых. Об этом KP.RU рассказали в клинике, где она проходила лечение.

Всех забывает, но кокетничает, — рассказали в больнице.

После известия о госпитализации Светличной её родственники сообщили, что у актрисы имеются лишь проблемы с давлением, а инсульт не подтвердился. На фото, оказавшемся в распоряжении издания, 80-летняя актриса выглядит уставшей, при этом она широко улыбается и на ней модная шляпка.

Светличную выписали из неврологического отделения Городской клинической больницы им. С. С. Юдина 29 апреля.

В ноябре 2020 года Светличную уже доставляли в лечебное учреждение с подозрением на инсульт — актриса пожаловалась тогда на сильную головную боль. Однако диагноз не подтвердился. Позднее подруга Елена Перелыгина сообщила, что у Светличной диагностирована старческая деменция. Иногда она не узнаёт даже близких людей. По словам женщины, проблемы с памятью постоянно усугубляются.

Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна зрителям благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

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