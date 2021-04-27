Светлана Зейналова назвала причину измены мужа

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Российская телеведущая Светлана Зейналова рассказала в интервью Василию Конову на YouTube о разводе с маркетологом Дмитрием Ленским. В 2020-м их отношения дали трещину, и журналистка уверяла, что причина в разных характерах. Но теперь она призналась, что дело в измене мужа.

В мае 2018-го у них родилась дочь Вероника, за что женщина благодарна возлюбленному, но это не спасло пару — Ленский младше её на восемь лет, и у него якобы были иные потребности — нашёл женщину моложе.

У меня сейчас одни требования к жизни, а у молодых людей в 30 лет — другие взгляды и потребности. Вот я тренируюсь в спортзале и думаю, что мне надо бы обращать внимание на седовласых мужчин, — рассказала Зейналова.

Она также не исключила, что Ленский мог не выдержать ежедневных трудностей воспитания старшей дочери Зейналовой Александровой, имеющей особенности в развитии. Когда медики поставили ей диагноз «аутизм», Светлана с трудом приняла вердикт врачей, а её первый супруг Алексей Глазатов ушёл из семьи.

Ведущая рассказала и про ипотеку, оформленную 13 лет назад. Выплатить осталось 2,5 млн рублей. У неё хороший доход, но много средств уходит на иные траты, включая лечение ребёнка.