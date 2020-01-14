https://static.news.ru/photo/91671db6-36b6-11ea-ad09-fa163e074e61_660.jpg Светлана Яковлева Фото: Светлана Яковлева/vk.com

Бывший менеджер телеведущей, светской львицы и интернет-знаменитости Светланы Яковлевой Николай Титов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в работе со своей клиенткой. В числе прочего, он упомянул, как девушка украла миллион рублей из его квартиры.

26-летняя Яковлева, завоевавшая известность своим эпатажным образом, продолжает шокировать окружающих неординарными поступками, иногда выходящими за рамки закона. Работавший с девушкой около двух лет Титов в беседе со StarHit вспомнил , как обнаружил пропажу из своей квартиры миллиона рублей после модной съёмки. Менеджер сразу заподозрил свою подопечную.

Интуиция меня не обманула. Утром следующего дня мне с полицией удалось поймать Свету. На руках у неё было лишь 900 тысяч. Остальные деньги она успела спустить в клубе, потратила на другие нужды — оплатила один из кредитов, которых у неё немерено, — рассказал Титов.

Также экс-менеджеру однажды пришлось спасать Яковлеву от изнасилования. Девушка не смогла расплатиться с таксистом, и он повёз её на пустырь, задумав надругаться над пассажиркой. Титову удалось вовремя прийти на помощь. Спасённая не стала долго переживать о случившемся и тут же предложила своему менеджеру поехать в клуб.

Николай Титов пожаловался, что его бывшая клиентка в настоящее время ходит по ток-шоу и «поливает его грязью». Он предположил, что девушка может мстить за что-то.

Вот только за что? Не понимаю. Хотя это и неудивительно. Как-то Света даже заказала своего бывшего директора Сергея Ределя. Мне кажется, она увлекается запрещёнными препаратами. Иначе просто нельзя объяснить её поведение, — заявил бывший менеджер Яковлевой

Титов не стал делиться подробностями об упомянутых криминальных планах своей клиентки в отношении директора. В августе 2019 года СМИ сообщали о том, что Яковлева угодила в реанимацию из-за передозировки наркотиками.

В ноябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, блогер Кирилл «Руки-базуки» Терёшин, подобно Яковлевой завоевавший популярность в Сети чудаковатым имиджем, вызвал на поединок бывшего мэра Липецка Михаила Гулевского. Блогера возмутило низкое качество автомобильных дорог в регионе.