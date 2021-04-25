Известную актрису госпитализировали с подозрением на инсульт

80-летняя Светлана Светличная госпитализирована с симптомами инсульта. В настоящее время артистка находится в столичной больнице Юдина, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в медучреждении.

Подробности о состоянии здоровья Светличной не сообщаются. По словам близкого друга артистки, актёра Ивана Николаева, ему пока ничего не известно.

Я не в курсе. Светлана недавно помирилась с сыном, надо у него узнать. Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте, — сказал он изданию.

Актёр также отметил, что во время их последней встречи Светлана Светличная выглядела хорошо, а что касается её самочувствия, то оно соответствует годам.

В ноябре 2020 года Светлану Светличную уже доставляли в больницу с подозрением на инсульт — актриса пожаловалась тогда на сильную головную боль. Однако подозрение на заболевание на подтвердилось. Позднее подруга актрисы Елена Перелыгина сообщила, что у Светличной диагностирована старческая деменция. Иногда она не узнает даже близких людей. По словам женщины, проблемы с памятью постоянно усугубляются.

Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна массовому зрителю благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.