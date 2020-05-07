Светлана Бондарчук заступилась за сына Рудковской

https://static.news.ru/photo/df9e8e22-9009-11ea-8e64-fa163e074e61_660.jpg Светлана Бондарчук Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена Фёдора Бондарчука вступилась за семилетнего сына Яны Рудковской. Светлана Бондарчук обвинила репортёров, которые ради сенсации зачастую переходят все границы.

Бондарчук прокомментировала ситуация в своём микроблоге, попросив представителей СМИ быть сердечнее и не забывать о профессионализме. Также 51-летняя модель решила напомнить журналистам об этике.

Бондарчук написала, что давно сотрудничает с семьёй Рудковской и их фото не раз появлялись на обложке журнала Hello, которым заведует модель. Так что у Бондарчук была возможность видеть ребёнка и в домашних условиях, и в рабочей обстановке. А что касается терпения и трудолюбия, то сын Рудковской может дать фору любому взрослому.

Модель уверена, что Саша Плющенко растёт в гармоничной и любящей семье. А что касается особенностей развития, то она сама мама именно такого ребёнка и ступать на эту территорию просто бестактно, считает экс-жена известного режиссёра.

Слава Богу, в Янином случае это все клевета, но я знаю, как это может задеть и ранить! — резюмировала модель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве у сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.