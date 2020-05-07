Светлана Бондарчук заступилась за сына Рудковской

Бывшая жена Фёдора Бондарчука вступилась за семилетнего сына Яны Рудковской. Светлана Бондарчук обвинила репортёров, которые ради сенсации зачастую переходят все границы.
Бондарчук прокомментировала ситуация в своём микроблоге, попросив представителей СМИ быть сердечнее и не забывать о профессионализме. Также 51-летняя модель решила напомнить журналистам об этике.
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Бондарчук написала, что давно сотрудничает с семьёй Рудковской и их фото не раз появлялись на обложке журнала Hello, которым заведует модель. Так что у Бондарчук была возможность видеть ребёнка и в домашних условиях, и в рабочей обстановке. А что касается терпения и трудолюбия, то сын Рудковской может дать фору любому взрослому.
Модель уверена, что Саша Плющенко растёт в гармоничной и любящей семье. А что касается особенностей развития, то она сама мама именно такого ребёнка и ступать на эту территорию просто бестактно, считает экс-жена известного режиссёра.
Слава Богу, в Янином случае это все клевета, но я знаю, как это может задеть и ранить! — резюмировала модель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве у сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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