Светлаков высказался по поводу творчества BadComedian

https://static.news.ru/photo/42ecc6b0-6d40-11eb-9efb-96000091f725_660.jpg Сергей Светлаков Фото: ssvetlakov/instagram.com

Российский юморист Сергей Светлаков дал оценку обзорам на фильмы блогера BadComedian (Евгений Баженов). По его словам, первоначально критика BadComedian вызывала у него «безумную обиду». Однако актёр отметил, что не всегда согласен с позицией Баженова и его мнением о том, удалась ли та или иная лента.

По словам комика, «сценарные косяки» бывают во всех картинах. Он отметил, что глупо оправдываться, кроме того, шоумен обратил внимание на важность того, под каким углом смотреть полотно.

Этот фильм едет на Канны или это хорошее развлекательное кино, создающее настроение на праздник? — заявил Светлаков в беседе с Ириной Шихман, добавив, что оценивать такие фильмы нужно по-разному.

Баженов публиковал на своём каналы обзоры на проекты «Выпускной» и «Скорый „Москва — Россия“», сценарии к которым готовил Слепаков. В последней ленте комик сыграл главную роль. Кроме того, BadComedian критиковал многие картины, где шоумен выступал в роли актёра. Например, комедия «Горько!» и несколько частей «Ёлок».

Накануне Светлаков объяснил свой уход с ТНТ тем, что у него и канала не получались общие проекты. Кроме того, актёр отметил, что с юмористом Михаилом Галустяном у него сложились не только профессиональные отношения, но и человеческие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Евгений Баженов (BadComedian) позвал замуж свою коллегу Екатерину Трофимову (Катя Клэп). Отношения интернет-звёзд длятся уже несколько лет. Об этом рассказала сама невеста на своём YouTube-канале. Клэп показала подписчикам обручальное кольцо и рассказала, что пока не знает, как именно его носить.