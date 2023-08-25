Накануне прошла вечеринка в честь пятилетия онлайн-кинотеатра PREMIER. В московском клубе Bounce представители компании презентовали 84 эксклюзивных проекта, включая оригинальные сериалы, фильмы и тайтлы. Уже этой осенью выйдут криминальная драма «Убить Риту», комедия с Юрием Стояновым и Глебом Калюжном «Трепачи» и второй сезон драмы «Контакт» с Павлом Майковым.

«В копилке видеосервиса уже более 100 оригинальных проектов, и это полноценные хиты, которые с успехом идут не только на платформе, но и в эфире наших телеканалов. В этом году мы усиливаем линейку документального кино, в коллаборации с телеканалом „Матч ТВ“ активно развиваем спортивное направление, не забываем про детский контент, запускаем музыкальный раздел. Всего в 2023 году мы планируем выпустить на PREMIER 65 ориджиналс: 34 сериала, 28 документальных проектов, 2 художественных фильма и 1 анимационный сериал. Поздравляю команду онлайн-кинотеатра с этой знаковой датой и желаю не сбавлять набранный темп!» — выступил с речью генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Тина Канделаки рассказала о российской версии сериала «Постучись в мою дверь». По ее словам, найти актера на роль Серкана Болата было нелегко.

Звезды, сотрудничающие с онлайн-сервисом, пришли поздравить его с днем рождения. В зрительном зале даже был замечен Сергей Светлаков с женой Антониной Чеботаревой, который редко посещает светские мероприятия. Не так давно он подписал контракт с ТНТ.

После официальной части для присутствовавших выступила Ева Польна. Гостями вечеринки стали Тина Канделаки, Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Михаил Тарабукин, Алексей Лукин, Денис Котов, Никита Тарасов, Екатерина Волкова, Наталья Бочкарева, Федор Лавров, Аскар Ильясов, Евгений Чебатков, Анар, Роман Курцын.

Снимки звезд с вечеринки — в фотогалерее NEWS.ru.

Александр Жаров и Тина Канделаки

Фото: Пресс-служба Premier

Александр Жаров и Тина Канделаки

Мария Андреева

Фото: Пресс-служба Premier

Мария Андреева

Ася Чистякова и Олег Гаас

Фото: Пресс-служба Premier

Ася Чистякова и Олег Гаас

Виктория Богатырева

Фото: Пресс-служба Premier

Виктория Богатырева

Анна Глаубе

Фото: Пресс-служба Premier

Анна Глаубе

Наталья Гнеушева и Никита Тарасов

Фото: Пресс-служба Premier

Наталья Гнеушева и Никита Тарасов

Дмитрий Журавлев

Фото: Пресс-служба Premier

Дмитрий Журавлев

Денис Власенко

Фото: Пресс-служба Premier

Денис Власенко

Александр Жаров и Тимур Вайнштейн

Фото: Пресс-служба Premier

Александр Жаров и Тимур Вайнштейн

Ирина Горбачева

Фото: Пресс-служба Premier

Ирина Горбачева

Александр Жаров

Фото: Пресс-служба Premier

Александр Жаров

Валерия Астапова

Фото: Пресс-служба Premier

Валерия Астапова

Анар

Фото: Пресс-служба Premier

Анар

Аскар Ильясов

Фото: Пресс-служба Premier

Аскар Ильясов

Гоша Куценко и Максим Лагашкин

Фото: Пресс-служба Premier

Гоша Куценко и Максим Лагашкин

Саша Лойе

Фото: Пресс-служба Premier

Саша Лойе

Яна Крайнова

Фото: Пресс-служба Premier

Яна Крайнова

Максим Лагашкин

Фото: Пресс-служба Premier

Максим Лагашкин

Наталья Земцова

Фото: Пресс-служба Premier

Наталья Земцова

Софья Лебедева

Фото: Пресс-служба Premier

Софья Лебедева

Маруся Климова

Фото: Пресс-служба Premier

Маруся Климова

Владимир Маркони

Фото: Пресс-служба Premier

Владимир Маркони

Тина Канделаки

Фото: Пресс-служба Premier

Тина Канделаки

Светлана Камынина

Фото: Пресс-служба Premier

Светлана Камынина

Катя Кабак

Фото: Пресс-служба Premier

Катя Кабак

Роман Курцын

Фото: Пресс-служба Premier

Роман Курцын

Надя Иванова

Фото: Пресс-служба Premier

Надя Иванова

Мила Ершова и Святослав Рогожан

Фото: Пресс-служба Premier

Мила Ершова и Святослав Рогожан

Ингрид Олеринская

Фото: Пресс-служба Premier

Ингрид Олеринская

Ульяна Пылаева

Фото: Пресс-служба Premier

Ульяна Пылаева

Антонина Чеботарева и Сергей Светлаков

Фото: Пресс-служба Premier

Антонина Чеботарева и Сергей Светлаков

Никита Тарасов

Фото: Пресс-служба Premier

Никита Тарасов

Денис Шведов

Фото: Пресс-служба Premier

Денис Шведов

Юлия Хлынина

Фото: Пресс-служба Premier

Юлия Хлынина

Михаил Кремер

Фото: Пресс-служба Premier

Михаил Кремер

Денис Прытков

Фото: Пресс-служба Premier

Денис Прытков