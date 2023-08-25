Светлаков впервые за долгое время вышел в свет с женой: фото с вечеринки В четверг вечером шоумен и другие звезды посетили мероприятие PREMIER в одном из московских клубов

Фото: Пресс-служба Premier

Тина Канделаки

Накануне прошла вечеринка в честь пятилетия онлайн-кинотеатра PREMIER. В московском клубе Bounce представители компании презентовали 84 эксклюзивных проекта, включая оригинальные сериалы, фильмы и тайтлы. Уже этой осенью выйдут криминальная драма «Убить Риту», комедия с Юрием Стояновым и Глебом Калюжном «Трепачи» и второй сезон драмы «Контакт» с Павлом Майковым.

«В копилке видеосервиса уже более 100 оригинальных проектов, и это полноценные хиты, которые с успехом идут не только на платформе, но и в эфире наших телеканалов. В этом году мы усиливаем линейку документального кино, в коллаборации с телеканалом „Матч ТВ“ активно развиваем спортивное направление, не забываем про детский контент, запускаем музыкальный раздел. Всего в 2023 году мы планируем выпустить на PREMIER 65 ориджиналс: 34 сериала, 28 документальных проектов, 2 художественных фильма и 1 анимационный сериал. Поздравляю команду онлайн-кинотеатра с этой знаковой датой и желаю не сбавлять набранный темп!» — выступил с речью генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Тина Канделаки рассказала о российской версии сериала «Постучись в мою дверь». По ее словам, найти актера на роль Серкана Болата было нелегко.

Звезды, сотрудничающие с онлайн-сервисом, пришли поздравить его с днем рождения. В зрительном зале даже был замечен Сергей Светлаков с женой Антониной Чеботаревой, который редко посещает светские мероприятия. Не так давно он подписал контракт с ТНТ.

После официальной части для присутствовавших выступила Ева Польна. Гостями вечеринки стали Тина Канделаки, Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Михаил Тарабукин, Алексей Лукин, Денис Котов, Никита Тарасов, Екатерина Волкова, Наталья Бочкарева, Федор Лавров, Аскар Ильясов, Евгений Чебатков, Анар, Роман Курцын.

Снимки звезд с вечеринки — в фотогалерее NEWS.ru.