Светлаков впервые за долгое время появился на публике вместе с женой Светлаков посетил с женой премьеру второго сезона сериала «Обоюдное согласие»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антонина Чеботарева, Сергей Светлаков

Актер и юморист Сергей Светлаков впервые за долгое время появился на светском мероприятии в компании своей супруги Антонины Чеботаревой, передает корреспондент NEWS.ru. Комик посетил премьеру второго сезона сериала «Обоюдное согласие» в Москве.

Светлаков за руку с супругой вышли к фотографам на ковровую дорожку. Юморист не давал никаких комментариев журналистам. В прошлый раз Светлаков был замечен с женой на вечеринке по случаю пятилетия онлайн-кинотеатра PREMIER в августе 2023 года.

Ранее Светлаков признался, что считает шоумена Ивана Урганта незаменимым человеком на российском телевидении. По его мнению, по уровню профессионализма Урганту нет равных на экране. Светлаков добавил, что ему не хватает шоумена.

В конце февраля генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов рассказал о планах перезапустить юмористическую передачу «Наша Russia», в которой снимался Светлаков. Адвокат Вадим Багатурия высказывал мнение, что у шоу не будет проблем из-за переодевания мужчин в женщин. Кроме того, адвокат считает, что если один из героев «Наша Russia» является представителем ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), то это не должны признать пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.