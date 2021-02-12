Светлаков рассказал о протестах, «дворце Путина» и отношении к Навальному

https://static.news.ru/photo/d87dc0c8-6dde-11eb-a196-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Российский юморист Сергей Светлаков стал новым героем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Он рассказал о протестах в России, а также о своём отношении к президенту страны Владимиру Путину и оппозиционеру Алексею Навальному.

Говоря об акциях, которые прошли во многих городах РФ в поддержку Навального, актёр сказал, что люди имеют право высказаться, объединиться, кого-то поддержать — это нормально.

Без революций, без крайностей. Тот момент, когда одно перетекает в другое — это страшный момент. Появляются другие люди, которые приходят именно делать революцию. В Белоруссии я принимаю сторону людей с бело-красными флагами, я вижу, в каком мирном формате это всё происходит, люди безоружные, просто доносят свою мысль, своё недовольство, хотят, чтобы их услышали, — рассказал он в интервью порталу «Екатеринбург онлайн».

Светлаков высказал отношение к президенту России Владимиру Путину. По его словам, если бы выборы были сейчас, то нынешний глава государства смог бы честно выиграть.

Людей, которым нравится Путин, очень много, особенно в регионах. Я вижу этих людей. Если бы сейчас были выборы, я не выбрал бы ни Владимира Владимировича, ни Навальный мне не нужен как президент. Он для меня тоже слишком категоричен, и, если он придёт к власти, будет много несправедливого по отношению к тем людям, которые были за прежнюю власть, — отметил актёр.

Говоря о расследовании Навального, в котором он рассказал о «дворце Путина», Светлаков отметил, что для него это было «классное развлекательное кино, контент — оторваться невозможно».

Что это есть — это очевидно, это не является каким-то открытием, это было всегда, на протяжении всего существования власти. Она живёт другими категориями — дворцами и так далее. Мне это не нравится, но это — обычная жизнь. Не нужно смиряться с этим, надо прийти на выборы и голосовать, — резюмировал Светлаков.

Ранее российский юморист Сергей Светлаков дал оценку обзорам на фильмы блогера BadComedian (Евгений Баженов). По его словам, первоначально критика BadComedian вызывала у него «безумную обиду». Однако актёр отметил, что не всегда согласен с позицией Баженова и его мнением о том, удалась ли та или иная лента. По словам комика, «сценарные косяки» бывают во всех картинах. Он отметил, что глупо оправдываться, кроме того, шоумен обратил внимание на важность того, под каким углом смотреть полотно.

Баженов публиковал на своём канале обзоры на проекты «Выпускной» и «Скорый „Москва — Россия“», сценарии к которым готовил Слепаков. В последней ленте комик сыграл главную роль. Кроме того, BadComedian критиковал многие картины, где шоумен выступал в роли актёра. Например, комедия «Горько!» и несколько частей «Ёлок», писал NEWS.ru.