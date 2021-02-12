Светлаков рассказал, как бегал голым по плацкарту и готовился к роли гея

https://static.news.ru/photo/81cbcc40-6ddc-11eb-83ce-96000091f725_660.jpg Сергей Светлаков Фото: ssvetlakov/instagram.com

Российский юморист Сергей Светлаков стал новым героем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Он рассказал о бурной молодости в Екатеринбурге, наркотиках в школе и как готовился к роли гея.

В молодости Светлаков совершил немало провокационных поступков, но их он назвал не «телевизионными».

Помню только жесть какую-то. Мне так хотелось о себе заявить. Покраска головы в синий — это ни о чём. Беготня шесть вагонов плацкарта голым — тоже. Я хотел доказать, что я сильный, что смогу, — сообщил юморист в интервью порталу «Екатеринбург онлайн».

Светлаков рассказал, как готовился в роли гомосексуалиста в кино.

Я это сделал для массового зрителя. История началась с того, что Фонд кино не дал денег, мол, ребят, у вас там пропаганда, у вас даже телевизор не купит. Поэтому финальная часть была придумана за неделю до начала съёмок. Нам важно было получить прокатное удостоверение, — заявил юморист.

Он добавил, что готовясь к роли гея, старался не «перегнуть палку».

Это, конечно, нас окружает. Но даже когда репетировали, мы разговаривали и с Батрухой, и с Цапником, чтобы это было не нарочито, чтобы чувствовалось лёгкое комикование, но близкое к жизни, не уходить в «сломанную лапку, ожерелье и диадему», — отметил комик.

Юморист вспомнил и о бурной молодости в Екатеринбурге.

Был 96–97-й год. Наркотрафик с Афганистана пошёл через Екатеринбург. Все дворы, школы, институты — всё было в героине. У нас в институте продавали героин на каждом этаже на переменах, — добавил он.

Светлакову также запомнились пятиэтажный дом, где он жил, сосед-художник, который в какой-то момент повесился, игры в карты на раздевание.

Ранее российский юморист Сергей Светлаков дал оценку обзорам на фильмы блогера BadComedian (Евгений Баженов). По его словам, первоначально критика BadComedian вызывала у него «безумную обиду». Однако актёр отметил, что не всегда согласен с позицией Баженова и его мнением о том, удалась ли та или иная лента. По словам комика, «сценарные косяки» бывают во всех картинах. Он отметил, что глупо оправдываться, кроме того, шоумен обратил внимание на важность того, под каким углом смотреть полотно.

Баженов публиковал на своём канале обзоры на проекты «Выпускной» и «Скорый „Москва — Россия“», сценарии к которым готовил Слепаков. В последней ленте комик сыграл главную роль. Кроме того, BadComedian критиковал многие картины, где шоумен выступал в роли актёра. Например, комедия «Горько!» и несколько частей «Ёлок», писал NEWS.ru.