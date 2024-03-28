«Не заходи»: Светлаков раскрыл, как спас Бурунова при теракте в «Крокусе» Светлаков предупредил Бурунова о начавшейся стрельбе в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Светлаков

Российский телеведущий и шоумен Сергей Светлаков предупредил актера Сергея Бурунова в момент атаки на «Крокус Сити Холл». Как рассказал шоумен в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на видеохостинге YouTube, Бурунов опаздывал на концерт «Пикника» и позвонил Светлакову, когда началась стрельба, а тот запретил ему входить.

Еще есть один фанат группы «Пикник» — Сергей Бурунов. Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить, — поделился в интервью артист.

Ранее Светлаков рассказал, что пережил «настоящий ад» в «Крокус Сити Холле», куда он пришел вместе с другом и племянницей. Шоумен заявил, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Они занимали места в ложе над входом, через который зашли террористы.

Артист добавил, что многим посетителям все же удалось собраться и отложить панику. Когда появилась возможность покинуть ТЦ, то все спускались по лестнице в тишине, а женщины разувались, чтобы не создавать лишнего шума каблуками.

До этого российский телеведущий Оскар Кучера поделился историей спасения супруги: он забрал ее из торгово-развлекательного центра за 15 минут до начала стрельбы. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.