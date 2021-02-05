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Светлаков объяснил свой переход с ТНТ на СТС

13:15, 05 февраля 2021 174
Сергей Светлаков Сергей Светлаков Фото: ssvetlakov/instagram.com

Сергей Светлаков объяснил свой уход с ТНТ тем, что у него и канала не получались общие проекты.

Тем более я хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было. Канал СТС такую возможность мне предложил. Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино. Например, фильм Love, который СТС тоже поддерживает, — сказал Светлаков в рубрике «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro.

Кроме того, актёр отметил, что с Михаилом Галустяном у него сложились не только профессиональные отношения, но и человеческие.

Ранее NEWS.ru писал, что Светлаков жаловался на боли в голове во время того, как он переносил коронавирус. Они также сопровождались дезориентацией в пространстве.

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