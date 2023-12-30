«Сваты», встреча с Зеленским, Кравченко: как сейчас живет Федор Добронравов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Федор Добронравов снялся в более 100 фильмах и известен зрителю по роли Ивана Будько в сериале «Сваты». В каких проектах сейчас задействован актер, что известно о его жизни?

Чем сейчас занимается Федор Добронравов

Добронравов в 62 года активно снимается в российском кино. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «Праведник», «Гардемарины 1718. Война», «Быть» и сериал «Мастодонт». На следующий год с артистом запланирована премьера ленты «Летучий корабль».

Помимо съемок в кино, Добронравов задействован в антрепризных. Он выступает на сцене московских и петербургских театров в спектаклях «Ужин с дураком», «Ты где-то рядом», «Ловушка для мужа» и других.

Артист уверяет, что намерен сниматься в фильмах и гастролировать по России, пока позволяет здоровье.

Как Добронравов относится к спецоперации

Федор Добронравов после начала спецоперации навещал российских военнослужащих в госпиталях, а также заверил, что не собирается покидать Россию. По словам артиста, у него никогда не было мысли уезжать из страны. Он считает, что в нынешнее время народ должен сплотиться.

«Никогда у меня не было даже мысли, ни у меня, ни у моих детей. Есть одно понятие — родина. И она не может измеряться — хорошая или плохая, она такая, какая есть. И если она чем-то тебе не нравится, то ты должен сделать все, чтобы она стала лучше», — заявил актер MK.RU.

Что Федор Добронравов говорит об Украине

Федор Добронравов по-прежнему считает, что русские и украинцы братья. Он рассказал «Царьграду», что сумел сохранить хорошие отношения с близкими ему людьми, которые проживают на Украине.

«Ничего не изменилось. Те люди, которые для меня на Украине есть родные, они и остались родными. <...> У меня все, которые были там, на Украине, остались людьми. Мы так же общаемся, созваниваемся. А остальное — временная игра политическая какая-то. Я не понимаю в этом ничего. Меня это начинает раздражать. Потому что я не понимаю, что происходит», — объяснил актер.

Добронравов во время съемок сериала «Сваты», производством которого занималась студия «Квартал 95» под управлением нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, несколько раз виделся с главой страны. По словам артиста, на тот момент он был «нормальным, а может, уже и нет».

В ноябре 2017 года Федору Добронравову был запрещен въезд на Украину из-за его публичной поддержки воссоединения Крыма с Россией.

Что известно о личной жизни Федора Добронравова

Федор Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. Пара вырастила двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.

Актриса Татьяна Кравченко в интервью Борису Корчевникову признавалась, что пыталась увести Добронравова из семьи, однако они вовремя прояснили отношения между ними.

«Люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» — рассказывала она.

Федор Добронравов спустя 41 год брака до сих пор признается в любви супруге. Он уверяет, что его популярность никак не повлияла на их отношения.

«Несколько мешает только то, что я редко бываю дома. Конечно, это огорчает моих домашних. Но что делать — это часть нашей профессии. Сыновья у меня тоже снимаются довольно много. И играют. А жены ждут, считая года. Так было всегда», — пояснил артист.

Читайте также:

Слухи об алкоголизме, срыв спектакля, скандалы: куда пропала Кравченко

Прохор Шаляпин заявил, что бывшая жена на передовой: Копенкина ушла на СВО?

Агутин объяснил бойкот SHAMAN: почему возникли подозрения, что это было