Свадебное платье «папиной дочки» Арзамасовой высмеяли в Сети

https://static.news.ru/photo/814dabf0-4a5d-11eb-89cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Свадебное платье «папиной дочки» Лизы Арзамасовой раскритиковала блогер Элина Воронцова. По словам фешен-блогера, подобные вещи вышли из моды ещё в начале нулевых и напоминает наряд дешёвое платье выпускницы.

Платье, скорее всего, сшила портниха. Наряд недорогой, стоит не более 20 тысяч рублей. Правда, подобные платья вышли из моды еще в начале нулевых. Наряд напоминает костюм выпускницы. Неброская расцветка и пышная юбка, скрывающая стройную фигуру Лизы, — так оценила торжественный наряд на бракосочетание актрисы с Ильёй Авербухом эксперт в интервью KP.RU.

С блогером не согласилась ведущая «Фигурвью» Елена Родина. Она считает, что Арзамасова только прикидывается «скромницей». На самом деле её можно увидеть то в плаще от Dior, то с чемоданом Louis Vuitton. А совсем недавно Родина встретила Арзамасову в ЦУМе с кучей пакетов. В самом дорогом магазине молодая жена Авербуха набрала модной и дорогой одежды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачёва впервые заговорила о его женитьбе на «папиной дочке» Лизе Арзамасовой. Фигуристка заявила, что не имеет ничего против этого брака.