Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и заместитель генерального директора телеканала ТНТ Владимир Чопов сыграли свадьбу в Италии на берегу озера Комо.
Свадебное торжество молодожёны было организовано на вилле Balbiano, которую построили ещё в XVI веке.
Для свадьбы Дарья выбрала белое платье с высоким вырезом и кружевным шлейфом от Elie Saab. На торжество было приглашено 50 человек, в том числе продюсер и светская львица Яна Рудковская, а также певец Дима Билан. Мероприятие было доверено вести Николаю Баскову.
Рудковская поделилась, что свадьба Клюкиной и Чопова стала самой стильной и креативной из всех, где она побывала.
Молодожёны подготовили для гостей несколько сюрпризов. Так, официанты были облачены в необычные костюмы похожие на наряды из фольги. Все столы в зале оказались мультимедийными, и на них транслировалось настоящее световое шоу.
Официально 25-летняя Клюкина вышла замуж ещё 19 сентября. Бывшая девушка Егора Крида и её избранник расписались в одном из московских загсов, писал News.ru.
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