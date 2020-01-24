Наталья Водянова и Антуан Арно Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торжества по случаю свадьбы российской супермодели Натальи Водяновой и одного из богатейших людей мира — французского миллиардера Антуана Арно — могут пройти в одном из турецких отелей.

Как пишет газета Milliyet, мероприятие, вероятно, состоится на курорте Maxx Royal Kemer Resort, лицом которого является Водянова. Издание сообщает, что пара уже встретилась с менеджерами по организации свадеб.

Ранее Водянова рассказала, что предложение выйти замуж получила от Арно в Катаре в день своего 37-летия, в феврале 2019 года. По её словам, всё «получилось как в сказке» — миллиардер встал на колени и попросил её руки на русском языке. Водянова и Арно живут вместе с 2011 года, у них двое общих детей — сыновья Максим и Роман, писал NEWS.ru.

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