Торжества по случаю свадьбы российской супермодели Натальи Водяновой и одного из богатейших людей мира — французского миллиардера Антуана Арно — могут пройти в одном из турецких отелей.
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Ранее Водянова рассказала, что предложение выйти замуж получила от Арно в Катаре в день своего 37-летия, в феврале 2019 года. По её словам, всё «получилось как в сказке» — миллиардер встал на колени и попросил её руки на русском языке. Водянова и Арно живут вместе с 2011 года, у них двое общих детей — сыновья Максим и Роман, писал NEWS.ru.
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